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Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались меньше ожиданий

Минфин сообщил о недоборе 35 млрд рублей нефтегазовых доходов в январе
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Brendan McDermid/Reuters

Власти России ожидали, что в бюджет страны в январе поступит на 34,7 млрд рублей больше доходов от продажи нефти и газа, сообщила пресс-служба Минфина.

В бюджет за отчетный период в общей сложности поступило 789,1 млрд рублей доходов от экспорта сырья и топлива, что на 1,1 млрд рублей меньше, чем в декабре. В феврале ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 101,2 млрд рублей.

По итогам 2024 года нефтегазовые доходы России составили 11,13 трлн рублей, что больше, чем в 2023 году, когда страна заработала 8,82 трлн рублей, но ниже, чем в 2022 году (11,57 трлн рублей).

11 января минфин США заявил о новом масштабном пакете санкций в отношении нефтегазового сектора российской экономики. Согласно заявлению ведомства, новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

За день до этого США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.

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