Минфин заявил о перевыполнении в январе плана по дефициту бюджета на год

По итогам января дефицит федерального бюджета России составил 1,706 трлн рублей при плане на весь 2025 год в размере 1,173 трлн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов РФ.

«Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом», — говорится в сообщении.

В Минфине объяснили подобные результаты тем, что расходы увеличились на 73,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4,377 трлн рублей. Также на ситуацию повлияло относительно слабое повышение доходов. По итогам января они составили 2,671 триллиона рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее.

5 февраля Минфин сообщил, что по итогам 2024 года нефтегазовые доходы России составили 11,13 трлн рублей, что больше, чем в 2023 году, когда страна заработала 8,82 трлн рублей, но ниже, чем в 2022 году (11,57 трлн рублей). Тем не менее власти РФ ожидали, что в бюджет страны в январе поступит на 34,7 млрд рублей больше доходов.

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.