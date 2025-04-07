В Роскомнадзоре заявили, что не раз обращались к Telegram по поводу «ВЧК-ОГПУ»

В РКН сообщили, что не раз требовали от Telegram удалить канал «ВЧК-ОГПУ»

Роскомнадзор не раз требовал от модераторов мессенджера Telegram удалить некоторые посты канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом), а также сам канал из-за недостоверных данных. Об этом представители РКН рассказали РИА Новости.

«Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала «ВЧК-ОГПУ» и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной», — говорится в сообщении.

Также речь шла об экстремистских материалах. Кроме того, отмечается, что канал не направлял в РКН заявление о регистрации в перечне сообществ с аудиторией, превышающей 10 тысяч пользователей.

«ВЧК-ОГПУ» удалили из Telegram в ночь на 7 апреля. Авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

Позднее руководство Telegram подтвердило информацию об удалении «ВЧК-ОГПУ» по требованию российских властей.

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