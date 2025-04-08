Всех задержанных в Аргентине россиян, кроме Руднева, выпустили

TN: всех задержанных в Аргентине россиян, кроме Руднева, отпустили из-под стражи

Суд постановил освободить из-под стражи всех россиян, задержанных по делу о торговле людьми, за исключением Константина Руднева, который является организатором религиозной секты «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ). Однако они продолжают находиться под следствием, сообщает телеканал TN.

Согласно информации вещателя, освобожденным лицам запрещено покидать территорию Аргентины. Каждые семь дней им необходимо отмечаться в полиции, а также им запрещено приближаться к предполагаемой жертве.

31 марта в Аргентине был задержан организатор и глава религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев, ранее осужденный в России на 11 лет лишения свободы. Его подозревают в торговле людьми.

4 апреля прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России, включая Константина Руднева, и девятнадцати женщинам, также являющимся гражданами РФ. Обвинение включает статью о причастности к организованной преступной группе, занимавшейся, по версии следствия, сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. По данным прокуратуры, потерпевшей стала 22-летняя беременная женщина из России, которую, предположительно, привезли в Аргентину для фиктивного отцовства Руднева с целью получения гражданства этой страны.

Российское посольство в Аргентине подтвердило, что находится в контакте с местными властями и внимательно следит за ситуацией вокруг уголовного дела о торговле людьми, фигурантами которого стали граждане России.

Ранее экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала о жизни в секте.