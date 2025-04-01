«Истощенные, лысые женщины»: основателя «Ашрам Шамбалы» задержали за торговлю людьми в Аргентине

Константин Руднев, основатель секты «Ашрам Шамбала», задержан в Аргентине по подозрению в торговле людьми. Вместе с ним арестованы 12 россиян, в том числе женщины — по словам правоохранителей, «истощенные и почти лысые». Внимание полиции привлекла беременная россиянка, приходившая в больницу в сопровождении женщин, которые не давали ей говорить. В 2013 году Руднев был осужден в России на 11 лет лишения свободы, освободился в 2021 году, после чего уехал в Черногорию — где попал в розыск за съемки «ритуального порно».

Организатор и глава религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев, ранее осужденный в России на 11 лет лишения свободы, задержан в Аргентине по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщил аргентинский портал Económicas Bariloche.

Всего, по данным Infobae, задержаны 14 человек: Руднева и шестерых женщин, из которых пятеро — гражданки России, поймали в аэропорту города Сан-Карлос-де-Барилоче на юге Аргентины. Они собирались улететь в Буэнос-Айрес, а оттуда — в Бразилию. Еще нескольких подозреваемых задержали уже в аэропорту Буэнос-Айреса.

Информацию о задержании россиян подтвердили в дипмиссии РФ в Аргентине.

«Посольство было проинформировано правоохранительными органами Аргентины о задержании группы лиц предположительно с российским гражданством, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурируют 13 человек. За консульской помощью они не обращались. Внимательно следим за данным сюжетом, разбираемся в произошедшем», — приводит сообщение посольства ТАСС.

По информации Infobae, аргентинские правоохранители заинтересовались Рудневым после обращения медперсонала больницы Сан-Карлос-де-Барилоче. Врачи заподозрили, что беременная, предположительно, несовершеннолетняя россиянка, посещавшая их, могла быть жертвой торговли людьми. Подозрения вызвало то, что на приемы она приходила в сопровождении двух женщин, которые не позволяли ей разговаривать.

При задержании, как отмечает Infobae, Руднев пытался нанести себе увечья. Женщины, задержанные вместе с ним, по словам силовиков, были «истощенными и почти лысыми»: они питались лишь остатками еды лидера секты.

«Ашрам Шамбала»

Секта «Ашрам Шамбала» была основана в 1989 году в Новосибирске и впоследствии распространила свою деятельность на 18 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. С начала 1990-х годов ее филиалы функционировали в республиках Алтай, Башкортостан, Татарстан, а также в Краснодарском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Липецкой и других областях.

В 1999 году, по данным экспертов, около 10 тыс. человек находились в переписке с руководством секты. Текущая численность ее последователей остается неизвестной.

Основатель и глава организации Константин Руднев — выпускник машиностроительного техникума, который позиционировал себя как «пришельца с Сириуса» и мессию, посланного для спасения человечества. Его учение основывалось на восточных и оккультных практиках, а также включало элементы псевдонаучного нейро-лингвистического программирования. Ключевым текстом, формирующим идеологию секты, стала книга «Путь дурака» , в которой высмеивались традиционные семейные ценности, желание иметь детей, стремление к образованию и работе. Вместо этого превозносилось безусловное подчинение гуру, якобы ведущему своих последователей к «очищению» и «светлому будущему».

Шамбала строгого режима Суд в Новосибирске приговорил к 11 годам колонии строгого режима лидера секты «Ашрам Шамбала»... 07 февраля 15:12

Вовлечение новых членов начиналось с посещения семинаров по йоге, где отбирались наиболее внушаемые люди. Молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет заселяли в общие квартиры и коттеджи, где на них оказывалось интенсивное психологическое и эмоциональное воздействие. В результате они разрывали связи с родственниками и полностью погружались в жизнь секты. Проводимые там «сеансы» были направлены на слом у подопечных общепринятых моральных и этических норм, что включало и сексуальные оргии.

В правоохранительных органах отмечают, что адепты «Ашрам Шамбала» нередко жертвовали секте свое имущество, включая квартиры и сбережения. В организации существовала жесткая иерархия, при этом Руднев и его приближенные получали значительные финансовые выгоды. Доходы секты формировались за счет платных занятий, продажи книг, аудио- и видеоматериалов, а также проведения семинаров. Согласно следственным материалам, Руднев приобретал на эти средства предметы роскоши, а также люксовые автомобили .

В разное время Руднев, чтобы уйти от преследования властей, представлял свою организацию под различными названиями, такими как Академия оккультных наук, Российская тантрическая школа и Школа гейш.

Руднева пытались привлечь к ответственности трижды — в 1999, 2004 и 2008 годах, однако ни одно из дел не дошло до суда. Основной причиной было нежелание членов секты давать показания против своего «наставника». Они заявляли, что вступили в организацию добровольно и не испытывают желания ее покидать.

В очередной раз Руднев был задержан в сентябре 2010 года в своем коттедже под Новосибирском. Ему были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконный сбыт наркотиков и создание объединения, посягающего на права и свободы граждан (ст. 131, 132, 228.1, 239 УК РФ). Свою вину Руднев не признал.

В 2013 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, он вышел на свободу в 2021 году, полностью отбыв назначенный срок. После этого он покинул страну и обосновался в Черногории, где в 2024-м его также объявили в розыск: при обыске в одной из гостиниц правоохранители нашли ячейку секты, занимавшуюся съемками «ритуально го порно».