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Криминолог рассказал о мемах и отдельных пабликах для цыган

Криминолог Сергеев: самые популярные мемы у цыган касаются семьи и образа жизни
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Цыганская молодежь в социальных сетях смотрит мемы про семью и цыганский образ жизни. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Данил Сергеев, криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета, много лет изучающий цыган.

«Старшее поколение видит в социальных сетях проблему — следит, чтобы дети не приобщались «к другому». Если посмотреть страницы цыган во Вконтакте, то они обычно закрытые и в друзьях у цыган только цыгане. У них свои группы, свои мемы. Например, есть популярный в TikTok молодой парень из русских цыган. У него было популярно видео из серии: «Как я представляю свою будущую жену» — там красотка, и «Как мою будущую жену видит родители» — и там танцующая бабуля без зубов», — рассказал Сергеев.

При этом, как отметил криминолог, за российскими новостями цыгане тоже следят.

«Есть даже цыгане воюющие на СВО, они собирают гумпомощь для своих. В целом они довольно патриотичные. Но в бытовом плане сила традиций пока еще главенствует над силой технологии», — объяснил криминолог.

Подробнее о том, как живут в таборе, почему цыган невозможно посчитать и зачем цыганкам много юбок, читайте в полном интервью.

Ранее криминолог рассказал, что цыгане адаптировали традицию ранних браков под российские законы, организуя обручение вместо свадьбы.

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