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Криминолог рассказал, почему цыгане рано женятся

Криминолог Сергеев: цыгане заменили свадьбу на обручение, чтобы не нарушать закон
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AS project/Shutterstock/FOTODOM

Цыгане адаптировали традицию ранних браков под российские законы, организуя обручение вместо свадьбы. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Данил Сергеев, криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета, много лет изучающий цыган.

«Изначально из-за кочевого образа жизни, когда цыгане находили для своего сына невесту, то сразу заключали браки и увозили ее. Сейчас традиция немного адаптировалась под закон. Когда цыгане находят партию сыну, им нужно невесту, скажем так, забронировать. Они договариваются семьями, организовывают «обручение». Оно, конечно, выглядит как свадьба, но по сути девочка переходит в дом родителей мужа и те воспитывают ее вместе с другими детьми», — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, до сих пор встречаются ситуации, когда цыганки рожают в 13-14 лет.

«Так как оба родителя несовершеннолетние, то уголовной ответственности никто из них не несет. Такие обычаи иногда встречаются и в других группах, например, на Кавказе. В первую очередь они противоречат моральным представлениям основного населения страны», — заявил Сергеев.

Подробнее о том, как живут в таборе, почему цыган невозможно посчитать и какие мемы популярны у цыганской молодежи, читайте в полном интервью.

Ранее вице-президент Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) российских цыган Степан Деметер заявил, что необходимо сдвигать возраст вступления в брак среди цыган к 16 годам.

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