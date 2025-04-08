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Криминолог рассказал, как попал на цыганский суд

Криминолог Сергеев рассказал, как цыгане осудили юношу за съемку в рекламе
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Криминолог Данил Сергеев в интервью «Газете.Ru» рассказал, как побывал на цыганском суде, где выбирали наказание для юноши за съемку в рекламе.

«Насколько я знаю, я единственный «нецыган», который присутствовал на таком суде. Молодого человека судили за то, что он снялся в рекламе. У него забрали жену и детей и поставили условие построить дом и не заниматься такими вещами. Он год исполнял это решение, после чего ему вернули семью», — рассказал криминолог.

По его словам, традиция разрешать семейные и экономические споры внутри общины осталась у группы цыган-котляров. В цыганском суде участвуют мужчины старшего возраста, которые принимают решение большинством голосов.

«Самое страшное наказание — это изгнание. Выходит женщина и нижней юбкой прилюдно ударяет человека по лицу. После этого никто не может к нему подойти, сесть с ним за один стол. А самое распространенное — это штраф», — рассказал Данил Сергеев.

Подробнее о том, как живут в таборе, почему цыган невозможно посчитать и какие мемы популярны у цыганской молодежи, читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что, по разным подсчетам, количество цыган в России может доходить до полумиллиона.

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