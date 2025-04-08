Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Криминолог: цыганки носят много юбок, чтобы не осквернять все вокруг

Криминолог Сергеев: традиция цыганок носить много юбок связана со скверной
close
Ilya Moskovets/Picvario Media/Global Look Press

Традиция носить много юбок связана с тем, что у цыган нижняя часть тела женщин считается заразно грязной. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Данил Сергеев, криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета, много лет изучающий цыган.

«Если цыганка перешагнула воду или посидела на каком-то месте — они тоже становятся грязными. Поэтому у котляров (самой многочисленной группы цыган) раздельные стиральные машины, запрет на двухэтажные дома — если женщина пройдет по второму этажу, то все, что было ниже, станет скверным. Отсюда происходит традиция носить много юбок. Считается, что верхние юбки позволяют им не осквернять все вокруг», — объяснил Сергеев.

По его словам, классического цыганского закона, в котором сохранилось понятие «скверна», придерживаются лишь цыгане-котляры.

«Сегодня по 10 юбок цыганки уже не носят, но даже у современных котлярок всегда можно увидеть передник. Причем он подбирается под цвет основной юбки или платья, поэтому часто его сразу и не заметишь», — рассказал эксперт.

Подробнее о том, как живут в таборе, почему цыган невозможно посчитать и какие мемы популярны у цыганской молодежи, читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что в России покажут документальный стендап-сериал о жизни цыган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами