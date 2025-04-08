Криминолог: цыганки носят много юбок, чтобы не осквернять все вокруг

Традиция носить много юбок связана с тем, что у цыган нижняя часть тела женщин считается заразно грязной. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Данил Сергеев, криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета, много лет изучающий цыган.

«Если цыганка перешагнула воду или посидела на каком-то месте — они тоже становятся грязными. Поэтому у котляров (самой многочисленной группы цыган) раздельные стиральные машины, запрет на двухэтажные дома — если женщина пройдет по второму этажу, то все, что было ниже, станет скверным. Отсюда происходит традиция носить много юбок. Считается, что верхние юбки позволяют им не осквернять все вокруг», — объяснил Сергеев.

По его словам, классического цыганского закона, в котором сохранилось понятие «скверна», придерживаются лишь цыгане-котляры.

«Сегодня по 10 юбок цыганки уже не носят, но даже у современных котлярок всегда можно увидеть передник. Причем он подбирается под цвет основной юбки или платья, поэтому часто его сразу и не заметишь», — рассказал эксперт.

Подробнее о том, как живут в таборе, почему цыган невозможно посчитать и какие мемы популярны у цыганской молодежи, читайте в полном интервью.

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