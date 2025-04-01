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Ребенка с раздробленной после ДТП челюстью спасли российские хирурги

В Подмосковье девятилетнему мальчику восстановили лицо после ДТП
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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Центра Рошаля собрали по частям челюсть девятилетнего мальчика, пострадавшего в аварии. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Ребенок поступил в медицинское учреждение с тяжелыми травмами и ранами лица. У школьника диагностировали открытый оскольчатый перелом тела нижней челюсти слева и вывих зуба. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«После восстановления прикуса и тщательного сопоставления всех костных фрагментов челюсть была надежно зафиксирована в анатомически правильном положении с помощью титановых пластин», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников.

Операция прошла успешно, мальчик некоторое время находился под наблюдением врачей и уже выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что российские врачи прооперировали младенца с восемью пальцами на ноге. Об особенности мальчика родители узнали после его рождения, на УЗИ никаких патологий не заметили. Врачами было принято решение удалить лишние фаланги и плюсневые кости, чтобы сохранить полноценную опору на стопу и привести ее к нормальным размерам. Хирургическое вмешательство прошло успешно, первые шаги ребенок сможет сделать уже летом.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов.

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