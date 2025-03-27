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Подмосковные хирурги три часа оперировали мужчину, неудачно упавшего с высоты своего роста

В Мытищах врачи три часа оперировали мужчину с перелом челюсти после падения
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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Мытищинской больницы в Подмосковье спасли 35-летнего мужчину с тяжелым переломом челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент получил три перелома, неудачно упав с высоты собственного роста на подбородок, когда внезапно потерял сознание. Обследование показало, что у мужчины пострадали суставные отростки, за счет которых челюсть крепится к височным костям черепа.

«С правой стороны перелом суставного отростка был многооскольчатым, мелкие осколки пришлось удалить. За счет установки титановой пластины головку сустава удалось восстановить и вернуть на место. В результате операции восстановились прикус, жевательные и речевые функции», — поделилась заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии больницы Виктория Салкуцан.

Пациент пробыл в стационаре неделю, после чего его выписали домой.

Ранее в Москве врачи 10 часов исправляли тяжелую форму сколиоза 17-летней девушке.

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