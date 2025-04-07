На Западе назвали вероятный способ повреждения кабелей в Балтийском море

Подводные кабели в Балтийском море могли быть повреждены якорем после предварительного подкупа капитана судна. Такое мнение выразил в беседе с Politico профессор международных отношений и эксперт по безопасности на море в Университете Копенгагена Кристиан Бюгер.

«Потенциально это может быть просто подкуп капитана, чтобы он спустил якорь», — предположил он.

По словам Бюгера, подобная диверсия может обойтись «очень дешево», поскольку требует незначительных затрат. При этом ущерб существенный: поврежденные подводные кабели трудно восстанавливать, поскольку число предназначенных для этого ремонтных кораблей ограничено, отметил эксперт.

Он добавил, что осуществлять такие диверсии на Балтике легко из-за того, что море имеет небольшую глубину.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Также в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО не нашли доказательств причастности РФ к диверсиям в Балтийском море.