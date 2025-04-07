В Германии умерла секретарь концлагеря «Штуттгоф»

В Германии скончалась осужденная за массовые преступления в годы Второй мировой войны секретарь концлагеря «Штуттгоф» Ирмгард Фурхнер. Об этом сообщает немецкий портал SHZ.

«Ирмгард Ф., которая занимала должность секретаря коменданта в концлагере «Штуттгоф», скончалась в возрасте 99 лет», — говорится в публикации.

Фурхнер с 18 лет работала секретарем коменданта концлагеря «Штуттгоф» в Польше. Она была стенографисткой и помогала надзирателям в организации систематических убийств заключенных. Фурхнер утверждала, что ничего не знала об истреблении людей.

В августе 2024 года Верховный федеральный суд Германии подтвердил приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала машинисткой в нацистском концлагере Штуттгоф, расположенном неподалеку от польского Гданьска.

Дело Ирмгард Фурхнер в Германии считается одним из последних процессов, связанных с массовыми убийствами, осуществляемыми национал-социалистами. В 2022 году суд в Итцехо, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, назначил ей два года условного лишения свободы. Фурхнер была признана виновной в пособничестве убийству 10 505 человек, а также в покушении на убийство 5 человек. После этого она подала апелляцию, однако во вторник Верховный суд отклонил ее просьбу и подтвердил изначальный приговор. Судьи отметили, что, исполняя свои обязанности машинистки, женщина фактически оказывала «психологическую поддержку» убийствам, поскольку через нее проходила практически вся корреспонденция, поступавшая в лагерь.

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