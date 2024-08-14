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В МИД РФ поблагодарили немецких антифашистов за влияние на власти ФРГ

Захарова поблагодарила антифашистов ФРГ за позицию о чествовании бывших нацистов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила немецких антифашистов, комментируя решение минобороны Германии отменить внесение бывших нацистов в список почитаемых военных. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» — написала представитель российского ведомства.

До этого стало известно, что список «почитаемых» военных, который хотели дополнить бывшими членами вермахта, Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и СС, решили обновить после требований министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Глава бундесвера заявил о «боевой готовности» ведомства из-за конфликта на Украине.

Захарова, комментируя скандал, напомнила, что в 1950-е годы бывших офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП, взяли на службу в армию Западной Германии, чтобы создавать напряжение в Европе. А сейчас, подчеркнула дипломат, нацисты уже вернулись на Украину, пытаются проникнуть в Молдавию и опять становятся примером в Германии.

Ранее в Германии запретили все версии нацистского приветствия.

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