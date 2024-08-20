В Германии суд подтвердил условный приговор бывшей машинистке концлагеря

Верховный федеральный суд Германии подтвердил приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала машинисткой в нацистском концлагере Штуттгоф, расположенном неподалеку от польского Гданьска. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

Дело Ирмгард Фурхнер в Германии считается одним из последних процессов, связанных с массовыми убийствами, осуществляемыми национал-социалистами. В 2022 году суд в Итцехо, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, назначил ей два года условного лишения свободы. Фурхнер была признана виновной в пособничестве убийству 10 505 человек, а также в покушении на убийство 5 человек. После этого она подала апелляцию, однако во вторник Верховный суд отклонил ее просьбу и подтвердил изначальный приговор. Судьи отметили, что, исполняя свои обязанности машинистки, женщина фактически оказывала «психологическую поддержку» убийствам, поскольку через нее проходила практически вся корреспонденция, поступавшая в лагерь.

Женщина работала машинисткой коменданта Штуттгофа в период с 1943 по 1945 год. Тем самым, с точки зрения обвинения, она помогала ответственным за систематическое убийство узников концлагеря. Поскольку в то время Фурхнер было 18-19 лет, ее случай рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних.

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