Продюсера русского фильма с Джеки Чаном и Шварценеггером задержали за взятку

Продюсера и режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, кинематографист находится под запретом определенных действий на время следственных действий.

Петрухин — глава компании «Русская фильм группа», получившей от государства почти 300 миллионов рублей на съемку фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварцнегером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях.

В 2020 году «Фонд кино» потребовал с РФГ и лично Петрухина вернуть 180 миллионов рублей с процентами после провала боевика. 13 октября 2020 года иск к авторам одного из самых провальных фильмов России был увеличен до 313 миллионов рублей.

Петрухин также спродюсировал фильм «Вий» — самый кассовый отечественный фильм 2014 года.

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