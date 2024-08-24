Экс-возлюбленного Бузовой арестовали за мошенничество

Приморский районный суд Петербурга арестовал 32-летнего российского рэпера Radiy (он же — Радий Лебедев) до 21 октября 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Лебедева подозревают в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Официально обвинение мужчине пока не предъявлялось.

Как полагает следствие, Лебедев, «имея умысел на хищение чужого имущество», украл у футболистки «Зенита» Лины Якуповой свыше 11 млн рублей, введя спортсменку в заблуждение. Его задержали 22 августа.

Недавно Telegram-канал Mash пояснял, что Лебедев познакомился с Якуповой в соцсетях. Он уговорил ее купить несколько автомобилей, чтобы заработать на разнице при последующей продаже. Также Якупова оплатила рэперу адвоката, когда у мужчины возникли проблемы с законом — в прошлом году рэпера приговорили к трем годам условно за мошенничество по другому делу. Всего футболистка отдала Лебедеву больше 11 млн рублей, но получила обратно лишь 900 тыс. рублей.

Рэпер Радий Лебедев называл себя успешным бизнесменом. Также мужчина известен тем, что у него был роман с певицей Ольгой Бузовой.

Ранее писательница Ленина вспомнила, что экс-арендаторша пыталась продать ее квартиру.