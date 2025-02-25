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В Подмосковье рабочий получил травмы, упав с трехметровой высоты на заводе

В Подмосковье спасли рабочего, упавшего в технический отсек на заводе
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Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели оказали помощь работнику завода, который сорвался с трехметровой высоты в бетонный технический отсек, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на предприятии в поселке Некрасовском, 46-летний рабочий сорвался с высоты и упал в бетонный отсек в цехе завода. Подняться самостоятельно мужчина не смог, на место были вызваны скорая помощь и спасатели.

Специалисты «Мособлпожспаса», по выступам в стене спустились в бетонный проем и осторожно закрепили пострадавшего на носилках с помощью жесткого крепления. С помощью подъемного крана носилки подняли на поверхность, пострадавший госпитализирован.

До этого сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области рабочий получил переохлаждение, провалившись в открытый люк. . Бригада скорой помощи прибыла на место одновременно со спасателями, пострадавшего оперативно подняли на поверхность.

Ранее в Петербурге ковш экскаватора проломил голову рабочему.

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