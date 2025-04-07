Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского миллиардера Петра Кондрашева объявили в розыск

Экс-владельца Соликамского завода Кондрашева объявили в розыск
close
Администрация Соликамского муниципального округа/VK

Российского миллиардера Петра Кондрашева, бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) объявили в розыск. Против него возбуждено два уголовных дела, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, его якобы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Baza утверждает, что уголовные дела могут быть связаны с акциями магниевого завода.

«В одном из постановлений арбитражного суда Уральского округа говорилось о том, что более 57% акций завода перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых выступает в том числе Кондрашев, в результате недобросовестных действий группы лиц. При этом, судя по материалам дела, сам Кондрашев является налоговым резидентом Австрии», — сказано в посте.

В марте прошлого года суд взыскал акции инвесторов Соликамского магниевого завода в пользу РФ. Как писал тогда «Интерфакс», было изъято 10,5% акций предприятия, которые принадлежали более чем 2 тыс. миноритарным держателям. Отмечается, что в 2022 году обвинение добилось изъятия 89,5% акций завода, которые контролировали Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев. В суде также пояснили, что приватизация СМЗ в 1992–1996 годах была проведена с нарушениями.

Ранее Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами