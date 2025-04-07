Российского миллиардера Петра Кондрашева объявили в розыск

Российского миллиардера Петра Кондрашева, бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) объявили в розыск. Против него возбуждено два уголовных дела, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, его якобы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Baza утверждает, что уголовные дела могут быть связаны с акциями магниевого завода.

«В одном из постановлений арбитражного суда Уральского округа говорилось о том, что более 57% акций завода перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых выступает в том числе Кондрашев, в результате недобросовестных действий группы лиц. При этом, судя по материалам дела, сам Кондрашев является налоговым резидентом Австрии», — сказано в посте.

В марте прошлого года суд взыскал акции инвесторов Соликамского магниевого завода в пользу РФ. Как писал тогда «Интерфакс», было изъято 10,5% акций предприятия, которые принадлежали более чем 2 тыс. миноритарным держателям. Отмечается, что в 2022 году обвинение добилось изъятия 89,5% акций завода, которые контролировали Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев. В суде также пояснили, что приватизация СМЗ в 1992–1996 годах была проведена с нарушениями.

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