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Суд взыскал акции инвесторов Соликамского магниевого завода в пользу РФ

«Интерфакс»: суд взыскал 10,5% акций Соликамского магниевого завода в пользу РФ

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу России акций частных инвесторов ОАО «Соликамского магниевого завода» (СМЗ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

По данным издания, было изъято 10,5% акций предприятия, которые принадлежали более чем 2 тыс. миноритарным держателям.

Отмечается, что в 2022 году обвинение добилось изъятия 89,5% акций завода, которые контролировали Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев. В ведомстве пояснили, что приватизация СМЗ в 1992–1996 годах была проведена с нарушениями.

10 апреля 2024 года состоится внеочередное собрание акционеров Соликамского магниевого завода, на котором обсудят новый состав директоров компании.

В 2022 году полицейские задержали директора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артура Уртаева по обвинению в пособничестве в совершении злоупотреблений полномочиями.

В январе Генеральная прокуратура России назвала поводом для конфискации акций и долей в автодилерской компании «Рольф» коррупционные действия ее основателя Сергея Петрова.

Ранее Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля».

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