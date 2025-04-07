Стало известно, какие СМИ вошли в топ-5 по охвату аудитории в «Дзене»

Life и Lenta.ru вошли в топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене»

По итогам марта 2025 года в пятерку лидеров по охвату аудитории в блогах и «Новостях» на «Дзене» вошли информационный портал Life.ru, «RT на русском», Lenta.ru, РБК и РИА «Новости». Об этом сообщает Life.

По данным Mediascope, ежемесячная аудитория Life.ru на платформе составила 17,97 млн человек. Генеральный директор издания Денис Арапов подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря «кропотливой работе команды».

«Мы грамотно определяем контент, который интересен нашей аудитории, экспериментируем с форматами, постоянно улучшаем качество. LIFE укрепляет свои позиции, оставаясь в числе главных источников новостей для миллионов россиян», — сказал Арапов.

Главный редактор Life.ru Марина Фещенко, в свою очередь, добавила, что вхождение в число лидеров является «большой ответственностью», поскольку «аудитория ждет оперативных, честных и креативных материалов».

Платформа мониторинга СМИ и соцмедиа «Скан-Интерфакс» до этого сообщила, что охват публикаций в российских средствах массовой информации, посвященных маркетплейсам, достиг рекордных 805 млн за 2024 год, а количество упоминаний превысило 1 млн. По данным аналитиков, в 2024 году онлайн-магазины опередили розничные по количеству упоминаний в СМИ.

Ранее «Афиша Рестораны» поделилась секретами работы с медиа.