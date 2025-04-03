«Афиша Рестораны» поделилась секретами работы с медиа

Сегодня недостаточно просто привлечь внимание медиа — важно строить стратегические отношения, основанные на взаимном доверии. Об этом на прошедшем в Екатеринбурге гастрономическом ресторанном форуме «Кухня» заявила главный редактор «Афиши Рестораны» (входит в компанию «Афиша») Маргарита Замураева.

Выступая с темой «Коммуникация с гастрономическими СМИ. Как ресторанному проекту работать с медиа», Маргарита Замураева отметила, что рестораны, которые инвестируют в долгосрочный диалог с журналистами, получают не только публикации, но и поддержку в формировании репутации.

По ее словам, современные медиа, это не просто каналы передачи информации, а партнеры, которые ценят экспертность, глубокое погружение в тему и уважительное отношение к своей аудитории.

Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения трендов и поиска новых решений для отрасли. В деловой программе приняли участие ведущие шеф-повара, топ-менеджеры ресторанных групп, эксперты в сфере маркетинга, туризма и HR-специалисты. В рамках мероприятия также прошли чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» и авторские мастер-классы от шефов.