СМИ стали чаще рассказывать о маркетплейсах

Охват публикаций в российских средствах массовой информации, посвященных маркетплейсам, достиг рекордных 805 млн за 2024 год, а количество упоминаний превысило 1 млн. Об этом сообщила платформа мониторинга СМИ и соцмедиа «Скан-Интерфакс», которая проанализировала, как менялось количество упоминаний маркетплейсов и розничных магазинов в медиа за последние годы.

По данным аналитиков, в 2024 году онлайн-магазины опередили розничные по количеству упоминаний в СМИ.

Рост интереса журналистов к маркетплейсам был стабилен на протяжении последних лет.

При этом интерес медиа к традиционной рознице пошел на спад в 2019 году, отмечают аналитики. Эту тенденцию в «Скан-Интерфакс» связывают с COVID-19.

В 2020-2021 гг. начался послековидный рост активности магазинов и ТЦ, а начиная с 2022 года снова падение, обусловленное СВО, снижением экономической активности населения в традиционных сегментах коммерции и более динамичным развитием онлайн-торговли, констатировали аналитики.

В «Скан-Интерфакс» сообщили, что до 2018 года слово «маркетплейс» не часто упоминалось в СМИ — тогда интерес к онлайн-торговле рос чуть меньшими темпами, нежели упоминаемость розничных магазинов. Но затем начался активный рост, а самый яркий скачок произошел в 2020 году — объем публикаций про маркетплейсы увеличился в 1,5 раза.

С каждым годом количество упоминаний онлайн-торговли в СМИ росло на 20-30%. В 2024 году рост этого показателя составил 40%.

Все это говорит о повышенном интересе СМИ и аудитории к е-commerce, который продолжает расти, отметили аналитики. При этом авторы исследования указали, что заметность традиционной розницы в медиа будет закономерно снижаться вслед за снижением интереса потребителей к этому формату покупок.

Аналитики подчеркнули, что растущий интерес к онлайн-торговле нагляднее всего заметен на примере Wildberries.

За последние 2 года среднемесячная посещаемость сайта и приложений Wildberries выросла на 70%, а среднесуточная — на 73%. В то же время средний показатель времени, проведенного на сайте и в приложении, показал рост на 9,5%. С 2022 года количество проданных товаров и общая сумма покупок выросли практически в 3 раза, а количество зарегистрированных продавцов — на 36%. Если же точкой отсчета брать 2018 год, то количество продавцов на маркетплейсе увеличилось в 60 раз.

Сообщается также, что Wildberries возглавил топ-5 самых часто упоминаемых в СМИ маркетплейсов.