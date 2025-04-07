Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе обеспокоились статусом украинских беженцев после прекращения огня на Украине

Euractiv: ЕС решает, что делать с беженцами с Украины после окончания конфликта
close
Sergei Grits/AP

Правовой статус украинских беженцев в странах Европейского союза может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкретного плана действий после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет портал Euractiv.

Отмечается, что в марте 2022 года была активирована Директива о временной защите Евросоюза, которая позволила миллионам украинцев жить и работать в ЕС. В 2024 году правительства ЕС согласились продлить Директиву до марта 2026 года.

Однако по окончании украинского конфликта действие директивы может быть прекращено. В этом случае государствам, принявшим 4,3 млн беженцев с Украины, придется самостоятельно решать, что с ними делать: продолжать ли оказывать помощь, интегрировать ли их в общество или же возвращать на родину.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, все меньшее число украинцев заявляют о готовности вернуться на родину после прекращения боевых действий. В 2024 году лишь 65% респондентов отметили, что хотят вернуться на Украину.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в США испугались писем с просьбой покинуть страну.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами