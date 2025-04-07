В Евросоюзе обеспокоились статусом украинских беженцев после прекращения огня на Украине

Euractiv: ЕС решает, что делать с беженцами с Украины после окончания конфликта

Правовой статус украинских беженцев в странах Европейского союза может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкретного плана действий после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет портал Euractiv.

Отмечается, что в марте 2022 года была активирована Директива о временной защите Евросоюза, которая позволила миллионам украинцев жить и работать в ЕС. В 2024 году правительства ЕС согласились продлить Директиву до марта 2026 года.

Однако по окончании украинского конфликта действие директивы может быть прекращено. В этом случае государствам, принявшим 4,3 млн беженцев с Украины, придется самостоятельно решать, что с ними делать: продолжать ли оказывать помощь, интегрировать ли их в общество или же возвращать на родину.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, все меньшее число украинцев заявляют о готовности вернуться на родину после прекращения боевых действий. В 2024 году лишь 65% респондентов отметили, что хотят вернуться на Украину.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в США испугались писем с просьбой покинуть страну.