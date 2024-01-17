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В Кремле прокомментировали возможность амнистировать некоторых осужденных женщин

Песков заявил, что вопрос амнистии некоторых осужденных женщин на повестке дня

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Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность амнистировать некоторых осужденных женщин. Об это он сказал РИА Новости.

По его словам, власти прорабатывают методы и изыскивают юридические формы для решения этого вопроса.

С инициативой объявить амнистию выступила 4 декабря 2023 года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Владимир Путин на заседании признал, что необходимо принять решение по амнистии женщин. Он подчеркнул, что амнистия может коснуться некоторых женщин, которые отбывают наказание за ненасильственные преступления.

Последняя амнистия проходила в 2015 году по случаю 70-летия Победы в Великой отечественной войне. Она коснулась участников боевых действий по защите Отечества, служивших в Афганистане и других странах, военных, сотрудников МВД и ФСИН, участников КТО на Северном Кавказе, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, женщин с малолетними детьми и детьми-инвалидами, беременных, одиноких отцов несовершеннолетних детей, мужчин старше 55 и женщин старше 50 лет, инвалидов I или II группы, а также больных туберкулезом и раком.

Ранее Верховный суд поддержал ужесточение наказания за похищение детей при военных конфликтах.

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