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Диетолог объяснила, как дефицит витамина С мешает похудению

Диетолог Демидова: дефицит витамина С может мешать похудению
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит витамина С в организме может обострить хронические болезни, включая сахарный диабет, а также помешать процессу похудения. Об этом kp.ru рассказала диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Виктория Демидова.

По ее словам, этот витамин может защитить от простуд, способствует расщеплению жиров, участвует в синтезе коллагена и борется с окислительным стрессом.

«При нехватке витамина замедляется метаболизм, растет риск ожирения, а также сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — предупредила Демидова.

Диетолог уточнила, что главными источниками витамина С являются болгарский перец, шиповник, киви, цитрусовые, черная смородина и зелень.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что рекомендуемая суточная доза витамина C для взрослого человека — около 75–90 мг. Это количество можно получить из пищи, богатой аскорбиновой кислотой, уточнила она. Что касается добавок, они, по ее словам, требуются только в периоды простуд или для восстановления после болезней.

Ранее врач рассказала, как сохранить максимальное количество полезных веществ в овощах и фруктах.

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