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Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления витамина С

Врач Бурнацкая: витамин С следует употреблять в строго ограниченных количествах
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Depositphotos

Порой люди без разбора жуют аскорбинку, считая ее абсолютно безвредной. Однако витамин С, несмотря на его важность для организма, следует употреблять в строго ограниченных количествах. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Рекомендуемая суточная доза витамина C для взрослого человека — около 75–90 мг. Это количество можно получить из пищи, богатой аскорбиновой кислотой, такой как киви, шиповник, черная смородина и болгарский перец. Продукты могут легко покрыть дневную потребность», — рассказала Бурнацкая.

Что касается добавок, они, по ее словам, требуются только в периоды простуд или для восстановления после болезней.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого развенчала самый популярный миф о пищевых добавках. По ее словам, некоторые люди считают, что если пить витамины, то можно не беспокоиться о качестве питания. Она подчеркнула, что БАДы дополняют рацион, но не заменяют его. Если у человека сбалансированное питание, потребность в большинстве витаминов покрывается естественным образом.

Ранее россиянам посоветовали обзавестись домашним источником витаминов.

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