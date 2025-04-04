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Врач рассказала, как сохранить максимальное количество полезных веществ в овощах и фруктах

Врач Кашух: замороженные фрукты содержат наибольшую концентрацию витамина C
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Shutterstock

Заморозка овощей и фруктов помогает сохранить, а иногда и увеличить количество витамина C в них. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, свежие продукты теряют некоторое количество своих полезных свойств, находясь на прилавках.

Она подчеркнула, что витамин C помимо цитрусовых содержится в шиповнике, красном болгарском перце, брокколи, киви, петрушке и капусте.

Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ в продуктах, следует обеспечить минимальную тепловую обработку, не замачивать овощи, нарезать их перед приготовлением, а также хранить их в темном прохладном месте.

До этого врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что витамин С, несмотря на его важность для организма, следует употреблять в строго ограниченных количествах.

По ее словам, рекомендуемая суточная доза витамина C для взрослого человека — около 75–90 мг. Это количество можно получить из пищи, богатой аскорбиновой кислотой, такой как киви, шиповник, черная смородина и болгарский перец.

Ранее россиянам посоветовали обзавестись домашним источником витаминов.

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