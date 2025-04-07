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За несообщение в военкомат о переезде начнут штрафовать на 20 тыс. рублей

Кабмин поддержал увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
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Shutterstock

Правительство России поддержало законопроект, предполагающий увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тыс. руб., но с условием доработки документа. Об этом сообщает РИА Новости, имеющее в распоряжении копию отзыва правительства.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Госдумой во втором чтении», — говорится в документе.

Инициатором предложения является группа депутатов Государственной думы под руководством Андрея Картаполова. Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, особенно увеличив штрафы за несообщение о переезде с текущих 1-5 тыс. руб. до 10-20 тыс. руб.

В данный момент часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, в действующей формулировке не уточняется срок пребывания на новом месте. Депутаты предложили исключить эту норму и закрепить новые санкции в отдельной части статьи.

До этого член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов заявил, что порой для нормальной работы российских военных необходимы пинки от депутатов и сотрудников военной прокуратуры.

Ранее депутаты Госдумы предложили новые инициативы об ограничении иностранного влияния.

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