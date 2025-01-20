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В Госдуме заявили о необходимости пинков для нормальной работы военных

Депутат ГД Иванов: иногда для нормальной работы воинских частей нужны пинки
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Александр Кряжев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов заявил в своем Telegram-канале, что порой для нормальной работы российских военных необходимы пинки от депутатов и сотрудников военной прокуратуры.

В своем сообщении депутат выразил обеспокоенность действиями сотрудников воинских частей, которые регистрируют павших на поле боя или пропавших без вести военных как дезертиров. Иванов подчеркнул, что такие действия негативно влияют на родственников бойцов с передовой.

«Когда перестанут «массировать» мозг истощенным от горя родственникам (...) наших героев? Когда?» — задался вопросом депутат.

В сентябре прошлого года портал 72.ru сообщал, что суд приговорил контрактника из Тюмени, который принимал участие в специальной военной операции, к шести годам лишения свободы за дезертирство. В материале отмечалось, что на скамье подсудимых оказался некий Камиль К. Мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт, но впоследствии самовольно оставил службу и уехал из страны.

Ранее россиянка отказалась от мужа, собравшегося на СВО, и сдала его в приют для бездомных.

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