В Госдуму внесли новые инициативы об ужесточении законодательства об иноагентах

В Государственную думу РФ внесли новые инициативы, направленные на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту суверенитета». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Законопроекты были внесены в нижнюю палату российского парламента группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. По словам соавтора законопроектов вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, нововведения направлены «на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России».

Первый законопроект позволяет проводить судебное разбирательство и выносить приговор в РФ по 20 составам преступлений, даже если лица, их совершившие, находятся за пределами страны. Речь идет о призывах к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России, массовым беспорядкам и развязыванию агрессивной войны, распространении фейков и дискредитации вооруженных сил, уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников, реабилитации нацизма. Сейчас эти преступления относятся к категориям небольшой или средней тяжести, а по действующему законодательству проведение заочного судопроизводства возможно в отношении лишь тяжких и особо тяжких преступлений.

Вторая инициатива направлена на ужесточение наказания за совершение ряда преступлений из корыстных побуждений или по найму, в частности, за дискредитацию армии и призывы к антироссийским санкциям. Предлагается отменить возбуждение уголовных дел за эти преступления лишь после административного наказания и ввести конфискацию имущества.

Третий законопроект расширяет основания для присвоения статуса иностранного агента. Иноагентами предлагается считать за оказание содействия иностранным организациям, которые работают против интересов РФ, за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование. Иноагентами также станут лица, вовлекающие граждан в сбор военно-технической информации, которая может быть использована иностранными организациями может против безопасности России.

По мнению экспертов, предложенные формулировки новых оснований для присвоения статуса иноагентов являются слишком широкими.

21 марта сообщалось, что депутаты Государственной думы предложили лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию ВС России и призывы к санкциям против РФ.

Ранее стало известно, что иноагентам запретят заниматься образованием и просвещением в РФ.