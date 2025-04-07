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Врач оценила возможные последствия введения выплат для беременных школьниц

Репродуктолог Милютина: выплаты беременным школьницам снизят число абортов
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Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Введение денежных выплат для беременных школьниц позволит значительно снизить количество абортов, при этом такая мера не станет стимулом для девочек рожать в раннем возрасте, считает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Большинство подростков об этом даже не думают, подчеркнула она в пресс-центре НСН.

«Эта мера была введена из благих побуждений, чтобы поддержать. Когда будет возможность оценить статистику, мы не увидим, что количество ранних беременностей увеличилось», — убеждена врач.

По ее мнению, школьницы о беременности не задумываются, в том числе не изучают возможность получения выплат. Однако такая мера все же позволит снизить количество абортов, так как сегодня ранняя беременность прерывается в 50% случаев, заключила Милютина.

Напомним, беременные школьницы Кузбасса смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей согласно постановлению правительства Кемеровской области. Ранее такой же указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. А в Брянской области беременным школьницам пообещали выплачивать по 150 тыс. рублей. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина направила в Минтруд обращение с просьбой остановить введение подобных субсидий, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме поддержали идею о введении выплат для беременных школьниц.

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