В Госдуме поддержали идею о введении выплат для беременных школьниц

В России беременные школьницы должны иметь право на финансовую поддержку от государства, так как в этом случае молодые девочки не будут отказываться рожать, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Ситуации бывают разные, и девочки в положении нуждаются как в средствах на ребенка, так и в обучении, заявила она НСН.

В пример депутат привела беременных студенток, для которых в ряде регионов ввели поддерживающие выплаты в размере 100 тыс. рублей. Школьницы тоже должны иметь право на эту помощь, считает она.

«Но важно, чтобы такой указ не был стимулирующим, чтобы несовершеннолетние девушки не вступали в отношения какие-то из-за этих 100 тысяч, — добавила Пилипенко. — С другой стороны, мера правильная, потому что она может заставить не прерывать беременность».

При действии таких мер девочки будут знать, что могут рассчитывать на поддержку. Это важно не только с точки зрения демографической ситуации, но и с точки зрения сохранения здоровья и психики девушек, подчеркнула парламентарий.

Важна не только финансовая составляющая, но и разъяснительная работа с детьми и их родителями – им важно объяснить, что эта мера направлена не на стимулирование отношений школьников, подчеркнула депутат. По ее мнению, в этом плане важно работать со школами, общественными организациями. Это поможет подрастающему поколению лучше понимать, «в каком возрасте и что можно делать», считает Пилипенко.

«Школьницы будут знать все детали, будут планировать свою жизнь. С беременными девочками тоже нужно общаться, обучать их всему бесплатно», — заключила парламентарий.

Напомним, школьницы Орловской области смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды — соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков, распространив действующую программу со студентов на учащихся школ.

Однако председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала инициативу, заявив в беседе с «Газетой.Ru», что для несовершеннолетних девушек роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка, поэтому не нужно поощрять их рожать еще в школе. Дети должны учиться, получать полноценное образование, подчеркнула она.

Ранее актер Оскар Кучера назвал безумной идею о выплатах по 100 тыс. рублей беременным школьницам.