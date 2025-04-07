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В Госдуме объяснили смысл повышения штрафов за использование мата

Депутат Аксёненко: повышение штрафов за использование мата – необходимая мера
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России хотят повысить штрафы за использование нецензурной лексики в общественных местах и в интернете. Это необходимая мера, так как речь во многом воспитывает будущее поколение, объяснил RT депутат Госдумы Александр Аксёненко.

По его словам, идея повышения штрафов возникла после того, как эту проблему обозначил Патриарх Кирилл. Позже соответствующие поправки в КоАП разработало региональное отделение Всемирного русского народного собора. В том числе предлагаемые изменения ужесточают ответственность за мат в информационном пространстве и в общественных местах.

При этом сами дела по этой теме должны рассматриваться дольше, считает депутат.

«Мы считаем, что они должны рассматриваться до года, чтобы такие случаи могли достоверно быть рассмотрены. Считаю, что это верно и правильно, потому что наша речь формирует пространство и воспитывает будущее поколение», — заключил парламентарий.

Напомним, Аксененко предложил увеличить в 10 раз штраф за мат в общественных местах и интернете — с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. По его словам, планируется в разы увеличить и штрафы для юрлиц, которые организуют концерты исполнителей, использующих мат в своем творчестве. Парламентарий посетовал, что сейчас в законодательстве есть пробел, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за артистов-матерщинников, которых привлекают для шоу и для мероприятий.

Ранее россиянам объяснили, как реагировать на нецензурную брань в транспорте.

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