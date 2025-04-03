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Россиянам объяснили, как реагировать на нецензурную брань в транспорте

Психолог Рогова призвала игнорировать нецензурную брань в транспорте
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Shutterstock

Не стоит делать замечаний людям, позволяющим себе нецензурную брань в общественном транспорте. Их реакция может быть неадекватной. Такой совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала бизнес-тренер, эксперт по этикету Алевтина Рогова.

«Возможно, это психически неуравновешенный человек. Вы не можете предсказать его реакцию. Единственное, что остается остальным «слушателям» — проявить знак внимания, который называется «ноль внимания». То есть делать вид, что я не слышу того, что ты говоришь. Не хохотать вместе с ним, не давать советы», — сказала специалист.

В случае, если с вами ребенок, лучше выйти из автобуса на ближайшей остановке и дождаться следующего, добавила она.

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая до этого объяснила, на какие темы не стоит шутить на работе. По ее словам, лучше не затрагивать личную информацию о коллегах.

Помимо этого, эксперт посоветовала не делать юмористические выпады в сторону руководства, а также не забывать про отличия между иронией и сарказмом. Она отметила, что шутки, задевающие болевые точки коллег, могут оставить неприятный осадок на долгое время.

Ранее россиянам рассказали, как правильно есть большие листья салата в ресторане.

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