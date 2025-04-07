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В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

За минувшие сутки в Москве выпало до 38% от месячной нормы осадков, что является аномалией. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров, МГУ — 13 миллиметров, на Балчуге — 14 миллиметров, что составляет 27–38% от месячной нормы», — добавил Тишковец.

В то же время в Подмосковье выпало более половины месячной нормы осадков, а в Центральной России показатели достигли 70%.

Синоптик сообщил, что в области 15 мм осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах, в Серпухове зафиксировали 19 мм, в Михнево — 21 мм, а в Черустях — 22 мм, что составляет 56% от нормы

Накануне российскую столицу накрыл сильный снегопад. По информации Telegram-канала Mash, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее возвращение зимы в Москву сняли из космоса.

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