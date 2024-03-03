Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию. Но получать паспорт не собирается Экс-глава МИД Австрии Кнайсль не собирается получать российский паспорт

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно перебралась в Россию. Она планирует построить дом на востоке страны. При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми». Кнайсль уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией. В 2018 году она станцевала с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Как дома

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (занимала эту должность с 2017 по 2019 год) окончательно переехала в Россию. Об этом она сама рассказала в ходе выступления на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — заявила Кнайсль и добавила, что чувствует себя в РФ как дома.

Она «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», когда сойдет снег. Кнайсль призналась, что она не городской житель и предпочитает жить на природе в доме с собаками, кошками, лошадьми, курицами и утками.

ТАСС опубликовал видео, на котором Кнайсль на русском языке говорит, что дом хорошо бы построить в Рязанской области.

Верна Австрии

Российский паспорт Кнайсль получать не планирует. По ее мнению, нельзя просто взять и поменять гражданство.

«Если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», — сказала Кнайсль, отметив, что, в соответствии с ее убеждениями, права и обязанности гражданина должны быть связаны только с одним государством.

Русский язык, по словам экс-политика, она изучила, но еще не в полной мере чувствует себя уверенно, говоря на нем.

Она рассказала, что смотрела беседу Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. По ее мнению, экс-ведущий Fox News через интервью хотел донести до аудитории в США позицию российской стороны.

Также Кнайсль прокомментировала публикацию переговоров немецких офицеров о планах нанести удар по Крымскому мосту. По ее словам, это указывает на непрофессионализм элиты бундесвера.

Кнайсль и Россия

В июне 2023 года экс-глава МИД Австрии впервые заявила, что всерьез подумывает о постоянной жизни в России. Тогда же она выразила мнение, что ей нужно как следует выучить русский язык, чтобы стать россиянкой.

На тот момент она проживала в Ливане, куда перебралась из-за угроз от своих соотечественников. По ее словам, в Европе ее нигде не принимали, а во Франции даже запретили открыть банковский счет.

В августе прошлого года бывшего министра увидели на празднике «Макушка лета» в селе Петрушово Рязанской области. Там же она арендовала дом, где, по ее словам, изучала русский и писала книгу о ситуации в Европе.

В России экс-министра пригласили преподавать юриспруденцию, а также рассказывать о рынках нефти и газа в центре G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при Санкт-Петербургском государственном университете. В июне 2021 года она вошла в совет директоров российской нефтяной компании «Роснефть» в качестве независимого директора. Покинула пост в мае 2022 года.

О политике широко стало известно в России в 2018 году, после того, как Кнайсль станцевала с Путиным на своей свадьбе. Политические оппоненты Кнайсль раскритиковали ее за приглашение на праздник «внешнеполитического врага Европы» и призвали ее уйти в отставку.