Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как совместить вегетарианство и диабет

Врач Тананакина: вегетарианцам при диабете нужно есть зелень и миндаль
close
Depositphotos

Вегетарианцы с сахарным диабетом могут столкнуться с трудностями в получении достаточного количества белка из-за исключения животных продуктов, поэтому им важно следить за рационом. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она отметила, что основными источниками растительного белка являются бобовые, которые могут влиять на уровень сахара. В связи с этим врач рекомендует употреблять их с осторожностью.

«Дефицит белка и некоторых незаменимых аминокислот может стать проблемой, особенно для подростков и молодых людей, нуждающихся в полноценном питании. В таких случаях эндокринологи рекомендуют включать хотя бы минимальное количество животного белка», — отметила Тананакина.

Эксперт советует поддерживать баланс между белками, жирами и углеводами в соотношении 1:1:4, чтобы не допустить скачков сахара и получать необходимые питательные вещества.

По ее словам, необходимый для диабетиков кальций в вегетарианском рационе можно получить, например, из зелени, миндаля и обогащенного растительного молока, железо — из шпината и гречки.

Группа французских ученых из Университетского госпиталя Бордо до этого обнаружила, что перепады массы тела, известные как «диета йо-йо», значительно увеличивают риск развития болезней почек у пациентов с диабетом 1 типа.

Ранее врач ответил, чем опасно регулярное употребление фастфуда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами