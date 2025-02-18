Врач объяснила, как совместить вегетарианство и диабет

Врач Тананакина: вегетарианцам при диабете нужно есть зелень и миндаль

Вегетарианцы с сахарным диабетом могут столкнуться с трудностями в получении достаточного количества белка из-за исключения животных продуктов, поэтому им важно следить за рационом. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она отметила, что основными источниками растительного белка являются бобовые, которые могут влиять на уровень сахара. В связи с этим врач рекомендует употреблять их с осторожностью.

«Дефицит белка и некоторых незаменимых аминокислот может стать проблемой, особенно для подростков и молодых людей, нуждающихся в полноценном питании. В таких случаях эндокринологи рекомендуют включать хотя бы минимальное количество животного белка», — отметила Тананакина.

Эксперт советует поддерживать баланс между белками, жирами и углеводами в соотношении 1:1:4, чтобы не допустить скачков сахара и получать необходимые питательные вещества.

По ее словам, необходимый для диабетиков кальций в вегетарианском рационе можно получить, например, из зелени, миндаля и обогащенного растительного молока, железо — из шпината и гречки.

Группа французских ученых из Университетского госпиталя Бордо до этого обнаружила, что перепады массы тела, известные как «диета йо-йо», значительно увеличивают риск развития болезней почек у пациентов с диабетом 1 типа.

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