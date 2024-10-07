Врач объяснила, почему пескетарианство лучше вегетарианства

Пескетарианство – это тип питания, когда человек отказывается от употребления в пищу всего мяса, кроме рыбы и морепродуктов. Он более компромиссный, чем вегетарианство, но не менее полезен, в том числе заметно снижает риск хронических заболеваний, рассказала диетолог Полина Журавлёва Общественной Службе Новостей.

Пескетарианство менее радикально и, по сути, позволяет убрать из рациона тяжелые продукты. Рыба не только хорошо утоляет голод и легко усваивается, но и снижает риск развития серьезных заболеваний. В том числе регулярное включение рыбы в рацион позволяет снизить риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже депрессии.

Такой тип питания позволяет организму получать все необходимые микроэлементы и не создает риск дефицита питательных веществ в отличие от вегетарианства.

Журавлева также призвала помнить, что пескетарианство подразумевает отказ от потребления сладостей и других «вредностей» в неограниченном количестве.

«Если вы решили стать пескетарианцем, ешьте рыбу, овощи и старайтесь не слетать на дно фастфуда. То есть рыбный бургер из «Вкусно — и точка» — это вовсе не пескетарианство», — подчеркнула диетолог.

До этого врач предупредила, что веганство и вегетарианство в детском возрасте грозит серьезными проблемами со здоровьем. В том числе на веганской диете начинаются гормональные проблемы: у девочек – задержки менструации, у мальчиков – развитие фигуры по женском типу, задержка роста и полового созревания из-за дефицита белка.

Ранее врач рассказала, кому полезно вегетарианство.