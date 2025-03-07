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В России предложили списывать ипотеку за рождение ребенка

Депутат Миронов предложил списывать ипотеку за рождение детей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ипотеку необходимо списывать при рождении детей, заявил в беседе с агентством РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По словам парламентария, в стране требуется ввести новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию.

Как полагает Миронов, при рождении ребенка семье следует поэтапно списывать ипотечный долг — 25% погасить за счет государства при появлении первого ребенка и погашать четверть суммы с появлением каждого последующего ребенка. В итоге с рождением 4-го ребенка долг будет полностью закрыт.

В партии оценили, что мера повысит рождаемость в полтора-три раза. По словам Миронова, подобный эксперимент успешно состоялся в Оренбуржье, где глава одного из районов ввел эту меру за счет местного бюджета. Благодаря этому в регионе вдвое повысилась рождаемость.

Во второй половине января петербургская газета «Фонтанка» писала, что представители строительной индустрии на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка.

Ранее стало известно, что в российском регионе выплатят миллион рублей на ипотеку при рождении второго ребенка.

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