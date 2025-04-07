Суд арестовал бывшего первого вице-премьера Коми

Бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова отправили в московское СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича на срок 30 суток», — говорится в публикации.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения.

Виноградова задержали в Москве 4 апреля.

Как сообщил «Коммерсанту» источник в окружении экс-вице-премьера Коми, его задержали в столице, куда он переехал после того, как сложил свои полномочия в феврале 2022 года. Сам Виноградов заявлял, что в Москве ему предложили работу в одной из государственных корпораций.

«Ъ» отмечал, что, по информации следствия, расследование связано с периодом работы Виноградова в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.

Ранее суд арестовал за взятки сотрудника подконтрольной Минобороны структуры.