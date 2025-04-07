Специалист представил топ-5 самых часто применяемых схем мошенников

Первое место в «рейтинге» наиболее распространенных мошеннических схем по итогам марта заняли звонки россиянам от имени различных медучреждений. Преступники чаще выдавали себя за сотрудников регистратур, колл-центров районных больниц и поликлиник, рассказал RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.

Злоумышленники звонили своим жертвам под предлогом подтверждения личных данных или записи к врачу, прося при этом выслать код из SMS, который нужен им для взлома аккаунта на портале «Госуслуг». Особенно часто страдают от этой схемы пожилые люди, предупредил юрист.

На второе место по популярности специалист поставил звонки мошенников от имени Роскомнадзора.

«Представляются сотрудниками ведомства и сообщают, что якобы зафиксировали взлом личного кабинета на «Госуслугах», — отметил Соловьёв, отметив, что для якобы разблокировки от граждан требуют выслать номер СНИЛС, позволяющий им взломать аккаунт жертвы.

Третья популярная схема обмана в марте — это рассылка писем от имени Банка России, в которых сообщается о якобы наличии международного счета, угрозе штрафа. В некоторых письмах вшиты ссылки на фишинговые сайты, ворующие личные данные, либо вредоносное ПО.

Четвертой распространенной схемой преступников Соловьев назвал попытку обмануть пенсионеров под предлогом «перерасчета трудового стажа». Пожилому человеку при этом сообщают о якобы обнаруженном периоде неучтенных трудовых смен, а в ходе разговора мошенники выманивают у жертвы паспортные данные. После пенсионеру внушают, что эти данные использовали для перевода средств на Украину, а для избавления от уголовного преследования требуют передать курьеру крупные суммы денег.

Замыкает топ-5 популярных в марте схем преступников рассылка фальшивых голосований в мессенджерах. При переходе по присылаемой ссылке человек предоставляет мошенникам доступ в свой аккаунт, после чего от его лица преступники начинают выманивать деньги у знакомых жертвы.

Напомним, также сообщалось, что мошенники снова начали использовать QR-коды для обмана россиян: они стали расклеивать объявления с QR-кодами в подъездах. При переходе по ссылке жителям дома предлагают перевести деньги на «шлагбаум» или зарегистрироваться в клоне известного мессенджера, введя личные данные. Россиян призвали никогда не сканировать случайные QR-коды — особенно это касается кодов со уличных объявлений или из чатов в Telegram.

Ранее Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта о борьбе с мошенниками.