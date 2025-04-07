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Россиянам объяснили, почему полноценный сон помогает похудеть

Врач Кашух: полноценный сон помогает контролировать аппетит
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Полноценный сон помогает организму контролировать аппетит и снижать вес. Об этом в беседе с РИАМО сообщила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, во сне вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения.

«Недосып усиливает аппетит, а полноценный сон его нормализует. Многочисленные исследования показывают, что после бессонной ночи тянет на вредную еду — хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное. Так мозг пытается восполнить дефицит энергии», — отметила Кашух.

Она добавила, что при недостатке полноценного отдыха человеку сложнее контролировать пищевое поведение, поэтому он может переедать, даже если на самом деле уже сыт.

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова до этого говорила, что сон — это не просто отдых, а крайне важный процесс, оказывающий очень большое влияние на физическое и психическое здоровье человека, а также на когнитивные функции.

Хронический недосып, по ее словам, может привести к ослаблению иммунитета — недостаток сна снижает защитные функции организма, делая его более восприимчивым к инфекциям.

Ранее родителей предупредили об опасности недосыпа у ребенка.

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