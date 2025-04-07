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Врач объяснила, куда уходит жир при похудении

Врач Кашух: жир при похудении уходит через легкие в виде углекислого газа
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Freepik.com

При похудении жир буквально испаряется из организма, выходя через легкие в виде углекислого газа и воды. Об этом в интервью РИАМО рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Жир — это источник энергии для организма. Когда возникает потребность в энергии, молекула жира разрушается. В процессе высвобождаются углекислый газ и вода. Углекислый газ выходит через легкие — мы его выдыхаем, то есть фактически жир испаряется», — пояснила специалист.

Она добавила, что запасы жира начинают расходоваться, когда создается дефицит калорий. По ее словам, это происходит, когда человек сжигает больше энергии, чем потребляет с пищей.

До этого Кашух говорила, что полноценный сон помогает организму контролировать аппетит и снижать вес. Во сне вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения, отметила врач.

Она также предупредила, что при недостатке полноценного отдыха человеку сложнее контролировать пищевое поведение, поэтому он может переедать, даже если на самом деле уже сыт.

Ранее эксперт назвала три условия для похудения в талии.

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