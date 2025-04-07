Врач объяснила, куда уходит жир при похудении

Врач Кашух: жир при похудении уходит через легкие в виде углекислого газа

При похудении жир буквально испаряется из организма, выходя через легкие в виде углекислого газа и воды. Об этом в интервью РИАМО рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Жир — это источник энергии для организма. Когда возникает потребность в энергии, молекула жира разрушается. В процессе высвобождаются углекислый газ и вода. Углекислый газ выходит через легкие — мы его выдыхаем, то есть фактически жир испаряется», — пояснила специалист.

Она добавила, что запасы жира начинают расходоваться, когда создается дефицит калорий. По ее словам, это происходит, когда человек сжигает больше энергии, чем потребляет с пищей.

До этого Кашух говорила, что полноценный сон помогает организму контролировать аппетит и снижать вес. Во сне вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения, отметила врач.

Она также предупредила, что при недостатке полноценного отдыха человеку сложнее контролировать пищевое поведение, поэтому он может переедать, даже если на самом деле уже сыт.

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