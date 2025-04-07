На Кубани частично восстановили движение на поврежденном БПЛА участке ж/д

На ж/д на Кубани возобновили движение по одному из путей, на который упал БПЛА

Специалисты частично восстановили движение поездов на железной дороге в Тимашевском районе Краснодарского края, где произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко <...> открыли для движения один из железнодорожных путей. <...> Частично движение восстановили в 9:40 мск», — говорится в заявлении.

В настоящее время специалисты завершают восстановительные работы на данном участке.

7 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в воздушном пространстве страны были уничтожены 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Четыре из них ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

Впоследствии оперативный штаб региона заявил, что один из сбитых БПЛА упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате железнодорожное полотно и контактная сеть получили повреждения, на место происшествия направили аварийную бригаду и ремонтно-восстановительный поезд. Последний прибыл из города Тимашевск.

По данным властей, при падении беспилотника никто не пострадал. Однако специалистам пришлось ограничить движение на поврежденном участке железной дороги, поэтому поезда следовали по альтернативным маршрутам.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали три человека, включая ребенка.