В Минобороны сообщили о почти 20 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ над Россией

За ночь над тремя регионами России и акваторией Азовского моря сбили 19 дронов

За минувшую ночь над тремя регионами России и акваторией Азовского моря сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотников (13) уничтожили над морем. Четыре дрона сбили над территорией Краснодарского края и по одному — в Брянской области и республике Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В конце марта 2025-го сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.