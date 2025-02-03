На Украине задержали мужчину за попытку подорвать железную дорогу

Служба Безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину из Львовской области, который собирался подорвать железнодорожные пути в Ровненской области и таким образом сорвать поставки для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Он планировал дистанционно активировать взрывчатку во время движения поезда и таким образом сорвать поставки военной помощи на передовую. Им оказался безработный 23-летний житель Львовской области, который уже привлекался к ответственности», — говорится в публикации.

СБУ уточняет, что жителя Львовской области задержали, когда он устанавливал взрывчатку. Ему вменяют обвинения по статьям о госизмене, совершенной в условиях военного положения и диверсии, совершенной в условиях военного положения. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В январе 2025 года ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержала в Донецке местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. На задержанного завели уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.