На Украине задержали подозреваемых в покушении на высокопоставленного чиновника

СБУ предотвратила покушение на первого заместителя министра здравоохранения Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Имя замминистра не назвали, однако известно, что сейчас в этой должности Сергей Дубров.

По данным представителей спецслужб, задержаны двое жителей Киевской области. Следствие предварительно установило, что подельники собирались ликвидировать чиновника уже в ближайшее время. Фигурантов задержали, когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для преступления.

Выяснилось, что задержанные несколько месяцев следили за Дубровым, изучали его распорядок дня и маршруты. В ведомстве утверждают, что фигуранты даже долго ходили в частный тир и практиковали навыки стрельбы. Они нашли продавца оружия на черном рынке.

На фигурантов завели уголовное дело — им грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили покушение на депутата Саратовской областной думы, Героя России Александра Янкловича. Уточняется, что покушение на политика готовил 16-летний подросток — он преследовал мужчину и собирался напасть на него с молотком.

Ранее организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусском телеканалу как «эксперт».