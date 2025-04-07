Тренеры рассказали, сколько времени потребуется на наращивание мышечной массы

Процесс наращивания мышечной массы займет несколько недель даже в том случае, если питание, сон и режим тренировок оптимально настроены на эту цель. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, новички могут заметить рост мышц через шесть недель после начала силовых тренировок, продвинутые атлеты — в течение шести-восьми недель после смены привычного режима силовых тренировок.

«Нет единого графика наращивания мышечной массы, поскольку на это влияют несколько факторов, в том числе: потребление белка, калорий, режим сна, программа тренировок», — отметили в сообщении.

Эксперты добавили, что на продолжительность этого процесса в том числе влияет генетика.

Специалист по физиологии упражнений Фелипе Кутиански до этого говорил, что контроль скорости выполнения поможет стимулировать рост силы и гипертрофии во время тренировок без увеличения нагрузки. По его словам, контроль фазы в течение трех секунд уже значительно увеличит время мышечного напряжения. Помимо этого, он посоветовал выполнять движения с большей амплитудой, чтобы стимулировать мышечные волокна и обеспечить значительный прирост силы и выносливости.

Ранее ученые выяснили, что сильные мышцы защищают от диабета.