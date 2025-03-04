В России проведут первый национальный гастрономический конкурс «Лавры»

В России стартовал первый национальный гастрономический конкурс «Лавры», направленный на поддержку молодых талантов ресторанной индустрии, сообщает пресс-служба конкурса.

Победитель сможет пройти стажировку в одном из престижных ресторанов Азии. Планируется, что конкурс станет ежегодным и призван стать ключевым событием для профессионалов отрасли.

Идея конкурса принадлежит известному ресторатору, создателю шоу GASTREET и фуд-фестиваля «Естьфест», а также руководителю винного города «Белый Мыс» в Геленджике Дмитрию Левицкому.

«Победа в «Лаврах» станет для молодых шефов знаком качества и ступенью для роста. Сегодня мы ищем тех, за кем завтра будет следить вся отрасль как за звездами ресторанного мира», — сказал Левицкий.

Соорганизатором конкурса также стал ресторатор и соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem, директор Института гастрономии Сибирского федерального университета Алексей Горенский. Он подчеркнул, что для участников конкурса будут созданы лучшие условия, чтобы каждый из них мог по-настоящему проявить себя.

«Лавры» дадут шанс молодым поварам показать свое мастерство на современной, отвечающей международным стандартам сцене. Их работу будут оценивать лучшие специалисты гастроиндустрии», — отметил он.

В жюри конкурса войдут именитые шеф-повара и эксперты с опытом участия в международных конкурсах. Его финал пройдет на Геленджик Арене. Помимо состязаний, участники смогут обмениваться опытом на мастер-классах, дискуссиях и круглом столе.

Как отметил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, проведение конкурса является стратегически важной инициативой для развития всей гастрономической отрасли России.

«Подобные проекты позволяют сформировать правильную профессиональную экосистему: они повышают престиж профессии, создают условия для обмена опытом и внедрения современных практик, а главное — воспитывают кадры, которые определят будущее отечественной кулинарии», — сказал он.

Принять участие в «Лаврах» смогут повара, шеф-повара, су-шефы и бренд-шефы до 30 лет. Отборочный этап продлится с 3 по 25 марта, заявки принимаются на сайте проекта.